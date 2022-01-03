***VERTU* *IIP* *GLYHO* *ARASE* *OZBAL* *ZPJ* *SNGYO* *COSMO* *FORMT* *KZBGY* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***VERTU******IIP******GLYHO******ARASE******OZBAL******ZPJ******SNGYO******COSMO******FORMT******KZBGY******LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [COSMO, ARASE, FORMT, GLYHO, KZBGY, LIDFA, OZBAL, SNGYO, VERTU]İlgili Fonlar [ZPJ, IIP]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987653BIST