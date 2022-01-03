***VERTU* *IIP* *GLYHO* *ARASE* *OZBAL* *ZPJ* *SNGYO* *COSMO* *FORMT* *KZBGY* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.01.2022 09:18
***VERTU******IIP******GLYHO******ARASE******OZBAL******ZPJ******SNGYO******COSMO******FORMT******KZBGY******LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, ARASE, FORMT, GLYHO, KZBGY, LIDFA, OZBAL, SNGYO, VERTU]
İlgili Fonlar [ZPJ, IIP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987653
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 0,4907
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
18:0515,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,5665
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
18:05813,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 33,90
|Açılış
|: 813,57
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AFYON
|3,49
|16.408.581
|% 0,00
|
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AFYON
|3,49
|16.408.581
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% 0,00
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7210
|13,7452
|% 3,70
|
|Euro
|15,5654
|15,6728
|% 3,75
|
|Sterlin
|18,6190
|18,7124
|% 4,18
|
|Frank
|15,0645
|15,1553
|% 4,10
|
|Riyal
|3,6717
|3,6901
|% 4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-5,08
|
|Altın Gr.
|812
|812
|32,38
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,30
|0,38
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
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17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında