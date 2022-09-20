***VERTU* *INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2022 09:00
***VERTU******INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.09.2022 tarihinde 30,20 TL- 31,82 TL fiyat aralığından 808.232 adet pay satış işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.864.568 adete düşmüştür. (Şirket sermayesine oranı % 3,59)
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/09/2022 808.232 808.232 2.672.800 1.864.568 % 5,14 % 5,14 % 3,59 % 3,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064136
BIST
10:153.269
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:1518,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:1518,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0723
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:15984,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 984,48
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:15
|HKTM
|37,44
|23.059.040
|% 9,99
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|PINSU
|8,58
|4.587.805
|% 6,72
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|ZOREN
|3,49
|88.569.636
|% 6,40
|
|TSKB
|3,97
|6.448.229
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|930.775
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.163.103
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|NTHOL
|9,18
|20.089.934
|% -7,74
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|THYAO
|71,65
|401.726.099
|% 4,22
|
|AKBNK
|11,62
|351.709.891
|% 5,06
|
|ISCTR
|8,19
|342.633.568
|% 3,80
|
|ASELS
|31,00
|287.959.399
|% 1,91
|
|VAKBN
|8,52
|1.267.159.788
|% -8,97
|
|ISCTR
|8,19
|342.633.568
|% 3,80
|
|EKGYO
|4,09
|159.778.536
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,13
|260.885.391
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,62
|351.709.891
|% 5,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3004
|18,3043
|% 0,06
|
|Euro
|18,3784
|18,4029
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8937
|20,9985
|% 0,35
|
|Frank
|18,9146
|19,0286
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8515
|4,8759
|% 0,18
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,33
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.689
|6.783
|-6,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|-0,09
|