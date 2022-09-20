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***VERTU* *INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.09.2022 09:00
***VERTU* *INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VERTU******INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

19.09.2022 tarihinde 30,20 TL- 31,82 TL fiyat aralığından 808.232 adet pay satış işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.864.568 adete düşmüştür. (Şirket sermayesine oranı % 3,59)

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/09/2022 808.232 808.232 2.672.800 1.864.568 % 5,14 % 5,14 % 3,59 % 3,59




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064136


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ATSYH 135,00 4.940.460 % 7,06  
PINSU 8,58 4.587.805 % 6,72  
AYES 30,40 173.189 % 6,67  
ZOREN 3,49 88.569.636 % 6,40  
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10:15 Alış Satış %  
Dolar 18,3004 18,3043 % 0,06  
Euro 18,3784 18,4029 % 0,39  
Sterlin 20,8937 20,9985 % 0,35  
Frank 18,9146 19,0286 % 0,27  
Riyal 4,8515 4,8759 % 0,18  
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10:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.674 -2,33  
Altın Gr. 985 985 0,57  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.689 6.783 -6,00  
Yarım 3.259 3.303 -3,00  
Çeyrek 1.635 1.653 -1,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,45 -0,12  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 -0,09  
B. Petrol 91,91 91,91 -0,09  
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