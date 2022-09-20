***VERTU* *INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VERTU******INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar19.09.2022 tarihinde 30,20 TL- 31,82 TL fiyat aralığından 808.232 adet pay satış işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.864.568 adete düşmüştür. (Şirket sermayesine oranı % 3,59)Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)19/09/2022 808.232 808.232 2.672.800 1.864.568 % 5,14 % 5,14 % 3,59 % 3,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064136BIST