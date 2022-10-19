***VERTU* *INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2022 09:00
***VERTU******INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.10.2022 tarihinde
31,00 TL- 33,42 TL fiyat aralığından 1.864.568
adet pay satış işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.18.10.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERTU payı bulunmamaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/10/2022 1.864.568 1.864.568 1.864.568 0 % 3,59 % 3,59 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072784
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0370
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2728
18:05984,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,09
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
982,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5804
|% -0,02
|
|Euro
|18,2727
|18,2918
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,9695
|21,0747
|% -0,06
|
|Frank
|18,5971
|18,7091
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-4,68
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.658
|6.742
|-22,00
|
|Yarım
|3.244
|3.298
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
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17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
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17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
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17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem