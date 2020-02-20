***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 09:07
***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820228
BIST
11:20119.050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -145,91
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
11:206,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:206,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:20314,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,54
|Açılış
|: 314,92
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,46
|72.631.517
|% 16,50
|
|HATEK
|9,56
|5.278.524
|% 11,68
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|34.089.437
|% 7,88
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,49
|19.339.819
|% -16,82
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|TSPOR
|7,02
|233.773.873
|% -9,77
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|TSPOR
|7,02
|233.773.873
|% -9,77
|
|CEMAS
|1,36
|114.052.277
|% 3,03
|
|ODAS
|2,18
|106.634.819
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,72
|82.952.947
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,36
|114.052.277
|% 3,03
|
|ODAS
|2,18
|106.634.819
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,28
|55.670.497
|% -1,54
|
|ADESE
|1,56
|54.814.861
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,72
|82.952.947
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8684
|% -0,13
|
|Frank
|6,1640
|6,2011
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|-4,37
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,05
|