***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2020 09:02
***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820675
BIST
10:07114.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.158,02
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:076,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:076,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5988
En Düşük
6,5655
10:07320,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,77
|Açılış
|: 320,49
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,74
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,27
|2.001.232
|% 10,19
|
|SRVGY
|13,00
|41.605
|% 8,33
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MRDIN
|5,54
|13.852.384
|% 7,36
|
|TSPOR
|5,09
|16.675.003
|% -18,30
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|DITAS
|10,16
|18.144
|% -12,86
|
|LIDFA
|3,68
|29.785
|% -11,11
|
|THYAO
|14,18
|83.839.706
|% -1,32
|
|ASELS
|28,16
|55.113.594
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,66
|43.238.241
|% -1,85
|
|ODAS
|2,03
|25.461.695
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|21.400.463
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,66
|43.238.241
|% -1,85
|
|ODAS
|2,03
|25.461.695
|% -0,98
|
|CEMAS
|1,19
|12.630.775
|% -3,25
|
|IHLGM
|1,15
|11.201.473
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,50
|10.726.361
|% -1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8519
|7,8913
|% 0,21
|
|Frank
|6,1883
|6,2255
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,58
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|-0,57
|
Seans Raporu
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1111, 23 kaybederek (% -0.80 ) 137, 696
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10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, KRDMD, ODAS
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10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TSPOR, IZMDC
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RALYH, ISATR
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD