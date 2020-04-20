***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2020 10:38
***VERTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839241
BIST
16:3198.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 287,40
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:316,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:317,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:31376,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,45
|Açılış
|: 376,70
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.684.759
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.670.173
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.784
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.521.467
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|155.323.014
|% -8,91
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,37
|598.572.176
|% -0,24
|
|ASELS
|27,28
|544.633.707
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|529.519.463
|% 0,19
|
|MGROS
|30,16
|379.010.273
|% 3,43
|
|ISFIN
|3,26
|373.780.026
|% 3,82
|
|ISFIN
|3,26
|373.780.026
|% 3,82
|
|YKBNK
|2,00
|199.536.868
|% -0,50
|
|KARSN
|1,52
|150.618.054
|% 4,11
|
|GUSGR
|2,81
|245.841.048
|% 1,08
|
|ODAS
|1,49
|117.225.635
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6047
|8,6479
|% -0,39
|
|Frank
|7,1411
|7,1842
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8452
|1,8545
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|7,52
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.467
|-55,90
|
|Tam
|2.483
|2.543
|-53,80
|
|Yarım
|1.206
|1.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,90
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-1,94
|
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