***VERTU* *KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.05.2020 09:11
***VERTU******KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KARTN, VERTU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,073456 TL Teorik Fiyat: 441,927 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VERTU.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,12 TL Teorik Fiyat: 4,81 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843526
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
0
En Düşük
0
18:057,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0720
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05394,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,12
|Açılış
|: 394,97
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|USAK
|1,57
|31.735.220
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|USAK
|1,57
|31.735.220
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8493
|8,8937
|% 0,88
|
|Frank
|7,3401
|7,3843
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9006
|1,9102
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,67
|
|Altın Gr.
|395
|395
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.588
|19,40
|
|Tam
|2.606
|2.656
|19,90
|
|Yarım
|1.272
|1.298
|9,70
|
|Çeyrek
|634
|649
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,05
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|0,89
|
Seans Raporu
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