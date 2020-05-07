***VERTU* *KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VERTU******KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KARTN, VERTU08.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKARTONSAN KARTN 4,073456 3,4624376VERUSATURK GİRİŞİM VERTU 0,12 0,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843378BIST