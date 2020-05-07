***VERTU* *KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.05.2020 16:56
***VERTU******KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KARTN, VERTU
08.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KARTONSAN KARTN 4,073456 3,4624376
VERUSATURK GİRİŞİM VERTU 0,12 0,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843378
BIST
16:4398.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 319,36
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:437,1498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0494
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
16:437,7231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
16:43389,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 389,74
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|5,28
|10.991.738
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.967.309
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,88
|21.771.250
|% -8,66
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,97
|21.370.227
|% -6,38
|
|DOBUR
|8,60
|5.926.388
|% -4,12
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,66
|1.204.876.840
|% 7,26
|
|GARAN
|8,06
|1.010.867.118
|% -0,12
|
|THYAO
|10,66
|574.893.431
|% 0,95
|
|SASA
|9,17
|548.646.281
|% 2,23
|
|PETUN
|22,12
|370.268.233
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,66
|1.204.876.840
|% 7,26
|
|YKBNK
|2,13
|283.779.663
|% 0,95
|
|GARAN
|8,06
|1.010.867.118
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,16
|332.918.800
|% -0,94
|
|PETKM
|3,60
|358.550.001
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7671
|8,8110
|% -1,04
|
|Frank
|7,2812
|7,3251
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8957
|1,9052
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,24
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.575
|2.623
|7,90
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|1,76
|
Seans Raporu
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16:56XU100
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