***VERTU* *KARTN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
12.05.2020 16:40
***VERTU******KARTN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KARTN, VERTU
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARTN91D4 KARTN Nakit Temettü Ödeme 346,24376 407,3456 12/05/2020 TRY
PAY SENEDİ VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TREVRSA00019 VERTU Nakit Temettü Ödeme 12 12 12/05/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844492
BIST
16:3699.528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.735,99
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:366,9968
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0763
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:367,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:36383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,45
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.363.725
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.624.159
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,46
|37.685.446
|% -9,28
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,88
|55.754.163
|% -6,95
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,75
|65.669.924
|% -5,50
|
|GARAN
|7,92
|809.215.584
|% 2,06
|
|ASELS
|27,34
|590.362.328
|% 1,79
|
|ECILC
|5,42
|556.572.294
|% 9,94
|
|MGROS
|33,72
|444.644.096
|% 6,71
|
|AKBNK
|5,61
|441.968.372
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|353.064.899
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|238.647.960
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.004.280
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,41
|331.954.028
|% 2,55
|
|IHLAS
|0,70
|84.760.692
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% -1,01
|
|Frank
|7,2028
|7,2461
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.507
|-30,70
|
|Tam
|2.537
|2.572
|-31,60
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-15,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,44
|30,44
|0,81
|
Seans Raporu
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