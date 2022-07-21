***VERTU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
21.07.2022 16:44
***VERTU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler VERTU
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TREVRSA00019 VERTU Nakit Temettü Ödeme 10 10 21/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047171
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05986,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,72
|Açılış
|: 986,73
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7326
|17,7352
|% 0,14
|
|Euro
|18,1477
|18,1920
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2441
|21,3507
|% 0,19
|
|Frank
|18,3787
|18,4894
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7060
|4,7296
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|11,26
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,09
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.625
|6.724
|-38,00
|
|Yarım
|3.228
|3.290
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,43
|