***VERTU* *ORCAY* *INVES* *SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.09.2022 09:10
***VERTU******ORCAY******INVES******SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ORCAY, INVES, SUWEN, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064609
BIST
11:123.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 38,26
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:1218,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:1218,2031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1741
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2215
En Düşük
18,0126
11:12983,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,69
|Açılış
|: 983,83
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ULUSE
|130,60
|15.943.982
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|211.896.656
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.488.271
|% 9,76
|
|BRYAT
|712,40
|90.130.397
|% 9,58
|
|ULUFA
|7,87
|25.095.067
|% 9,46
|
|PINSU
|7,22
|17.234.346
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|3.890.690
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|21.195.544
|% -9,78
|
|SKBNK
|2,83
|275.302.900
|% -9,29
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,65
|1.133.797.002
|% 1,29
|
|SISE
|27,58
|1.128.174.349
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,19
|724.777.617
|% 2,86
|
|SASA
|58,60
|666.408.824
|% 2,09
|
|AKBNK
|11,76
|621.757.637
|% 2,08
|
|ZOREN
|4,09
|541.347.962
|% 3,28
|
|EKGYO
|3,91
|518.182.116
|% 0,26
|
|YKBNK
|7,19
|724.777.617
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,83
|275.302.900
|% -9,29
|
|AKBNK
|11,76
|621.757.637
|% 2,08
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3582
|18,3648
|% 0,21
|
|Euro
|18,1897
|18,2096
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,6743
|20,7780
|% 0,38
|
|Frank
|18,7049
|18,8176
|% -0,99
|
|Riyal
|4,8662
|4,8906
|% 0,19
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-0,35
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.655
|6.733
|-63,00
|
|Yarım
|3.243
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,01
|