***VERTU* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2023 18:58
***VERTU******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.05.2023 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,32 TL - 25,70 TL fiyat aralığından 174.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.05.2023 tarihi itibarıyla %58,03 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/05/2023 174.500 0 174.500 30.000.000 30.174.500 % 57,69 % 57,69 % 58,03 % 58,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146526
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1346
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.267,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4716
|19,4759
|% 0,07
|
|Euro
|21,5239
|21,5437
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,3681
|24,4904
|% 0,73
|
|Frank
|21,8721
|22,0038
|% 0,80
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|4,96
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.475
|4.577
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.296
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,86
|15,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,36
|72,36
|-2,96
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de