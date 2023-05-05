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***VERTU* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

05.05.2023 18:49
***VERTU* *VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VERTU******VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

05.05.2023 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,34 TL - 25,60 TL fiyat aralığından 69.934 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.05.2023 tarihi itibarıyla %58,17 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/05/2023 69.934 0 69.934 30.179.500 30.249.434 % 58,04 % 58,04 % 58,17 % 58,17




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147569


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MAKIM 21,90 29.695.894 % 9,94  
DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
AVHOL 23,70 159.233.127 % 9,93  
SELVA 9,44 112.403.243 % 9,90  
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Dolar 19,4945 19,5131 % 0,23  
Euro 21,4971 21,5025 % 0,18  
Sterlin 24,5847 24,7080 % 0,63  
Frank 21,8098 21,9412 % -0,47  
Riyal 5,1845 5,2105 % 0,07  
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Altın Ons 2.018 2.018 -31,96  
Altın Gr. 1.264 1.264 -20,97  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.528 4.646 17,00  
Çeyrek 2.243 2.316 8,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 -0,37  
Gümüş Gr. 16,07 16,08 -0,25  
B. Petrol 75,34 75,34 2,84  
Seans Raporu 18:05
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