***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.11.2020 18:25
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Golive Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.11.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4,6375
Toplam Tutar
23.187.500 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
73,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fatih Canca, Mehmet Yılmaz, Mehmet Aksu, Selçuk Gömi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2020 tarihli kararı doğrultusunda,
Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 20.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayenin %25'ini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay toplam 23.187.500 TL bedelle mevcut ortaklarından satın alınmıştır.
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 2012 yılında kurulmuş olup, yerinde AR-GE merkezi olarak 123 personeli ile yazılım sektöründe hizmet vermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890020
BIST