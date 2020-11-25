***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGolive Yazılım Hizmetleri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.11.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4,6375Toplam Tutar23.187.500 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)25Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)9,41İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)73,36Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFatih Canca, Mehmet Yılmaz, Mehmet Aksu, Selçuk GömiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2020 tarihli kararı doğrultusunda,Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 20.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayenin %25'ini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay toplam 23.187.500 TL bedelle mevcut ortaklarından satın alınmıştır.Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 2012 yılında kurulmuş olup, yerinde AR-GE merkezi olarak 123 personeli ile yazılım sektöründe hizmet vermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890020BIST