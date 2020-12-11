***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğirlığın Faaliyet KonusuGıda üretim ve perakendeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.12.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,1 TLToplam Tutar15.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,29İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)49,04Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda,Gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50'sini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay için toplam 15.500.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAHVE DİYARI markası ile gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Türkiye genelinde toplamda 107 şube ile hizmet vermektedir.Ayrıca şirket bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892890BIST