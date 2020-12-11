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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.12.2020 19:17



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

rlığın Faaliyet Konusu
Gıda üretim ve perakende
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.12.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3,1 TL
Toplam Tutar
15.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
49,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda, 
Gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50'sini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay için toplam 15.500.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAHVE DİYARI markası ile gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Türkiye genelinde toplamda 107 şube ile hizmet vermektedir.
Ayrıca şirket bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892890


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,72 4.860.251 % 10,00  
TMSN 12,65 205.509.911 % 10,00  
UZERB 42,24 1.211.230 % 10,00  
NIBAS 82,50 33.154.233 % 10,00  
EPLAS 22,66 1.729.314 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.085 3.131 -9,00  
Tam 3.073 3.150 -2,27  
Yarım 1.485 1.524 -1,10  
Çeyrek 745 762 -0,55  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,03  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,05  
B. Petrol 50,01 50,01 -0,24  
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