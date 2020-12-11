***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.12.2020 19:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hastane ve Sağlık Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
12.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.12.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3 TL
Toplam Tutar
24.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,74
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
75,93
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Abdurrahman Yılmaz
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda,
Hastane ve sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 12.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%25) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 8.000.000 adet pay için 24.000.000 TL karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur.
Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında kurulmuş olup Manisa Akhisar Merkezde kendisine ait 9.100 m2 kapalı alanda 110 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892891
BIST