***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıÖzel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHastane ve Sağlık HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi12.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.12.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı8.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3 TLToplam Tutar24.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)9,74İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)75,93Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAbdurrahman YılmazKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda,Hastane ve sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 12.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%25) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 8.000.000 adet pay için 24.000.000 TL karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur.Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında kurulmuş olup Manisa Akhisar Merkezde kendisine ait 9.100 m2 kapalı alanda 110 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892891BIST