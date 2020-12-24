***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıProbel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi21.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.333.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,8569Toplam Tutar9.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,65İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)28,48Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıProbel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda,Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10'unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9.000.000 TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23.333.500 TL olacaktır.Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1998 yılında kurulmuş olup, 242 personeli ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları üretimi, satışı ve hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Hastanelerin tüm işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan yazılım ürünlerine sahip olan PROBEL, Türkiye'de Üniversite, Kamu ve Özel hastaneler olmak üzerinde 100'ün üzerinde sağlık kuruluşunda Sağlık Bilgi sistemi hizmeti vermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894826BIST