***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)949.508 949.508 949.508Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 90.143.939 949.508 163.633.048 163.633.048Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler31.182.084 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)578.906 578.906 578.906Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 4.370.408 107.448.357 578.906 179.118.556 179.118.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.712.699 31.804Dönem Karı (Zararı)578.906 949.508Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-683.848 -1.528.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.762 5.074Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.407 52.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.407 52.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-511.056 -1.028.299Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-181.961 -557.700Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -181.961 -557.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.047.290 -475.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -516.538Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.224.955 45.931Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.681 -599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.703 7.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.281 -11.211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.152.232 -1.053.759Alınan Faiz14 502.847 1.085.563Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-31.030.388 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri37.427.469 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.109.688 -57.264İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.105.974 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.105.974 0Ödenen Faiz-3.714 -57.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.603.011 -25.460NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.603.011 -25.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.113.859 28.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.716.870 3.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 35.716.870 34.113.859Finansal Yatırımlar17 129.514.697 135.729.817Ticari Alacaklar11.250.000 11.250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.250.000 11.250.000Diğer Alacaklar2.277.026 146.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.121.923 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 155.103 146.349Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar234.385 158.678Diğer Dönen Varlıklar6 466.306 435.812ARA TOPLAM179.459.284 181.834.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.459.284 181.834.515DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar4.486 9.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.486 9.248TOPLAM VARLIKLAR179.463.770 181.843.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar107.802 1.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar107.802 1.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 29.617 25.914Kısa Vadeli Karşılıklar10.738 12.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.738 12.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 121.003 53.722ARA TOPLAM269.160 93.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.160 93.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar76.054 104.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar76.054 104.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.054 104.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER345.214 198.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar179.118.556 181.645.624Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.105.974 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 4.370.408 4.370.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları107.448.357 76.266.273Net Dönem Karı veya Zararı578.906 31.182.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR179.118.556 181.645.624TOPLAM KAYNAKLAR179.463.770 181.843.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 0Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -1.066.905 -680.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.076.946 1.687.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.405.771 -82ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)604.270 1.006.772FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)604.270 1.006.772Finansman Giderleri15 -25.364 -57.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)578.906 949.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)578.906 949.508DÖNEM KARI (ZARARI)578.906 949.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları578.906 949.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,01100000 0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)578.906 949.508Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları578.906 949.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847494BIST