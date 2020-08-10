***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540Transferler1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.822.267 12.822.267 12.822.267Kar Payları-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 12.822.267 163.285.807 163.285.807Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.171.668 20.171.668 20.171.668Kar Payları-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 20.171.668 192.591.318 192.591.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.972.372 26.909.069Dönem Karı (Zararı)20.171.668 12.822.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.203.909 -14.152.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.496 9.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.267 70.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.267 70.005Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -325.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.025.705 -2.044.097Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.196.967 -10.116.584Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -19.196.967 -10.116.584İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -1.746.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.776.414 -24.389Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.792.454 -124.887Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.846 40.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.180 8.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.626 52.313Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.808.655 -1.354.985Alınan Temettüler14 0 325.823Alınan Faiz945.331 1.101.764Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-75.387.572 -4.721.863Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri89.258.265 31.558.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.237.871 -189.947İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.105.974 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.105.974 0Ödenen Temettüler-6.120.000 0Ödenen Faiz15 -11.897 -189.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.734.501 26.719.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.734.501 26.719.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.113.859 28.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.848.360 26.747.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 35.848.360 34.113.859Finansal Yatırımlar17 141.056.091 135.729.817Ticari Alacaklar11.250.000 11.250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.250.000 11.250.000Diğer Alacaklar4.012.156 146.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.723.412 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 288.744 146.349Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar142.321 158.678Diğer Dönen Varlıklar6 471.087 435.812ARA TOPLAM192.780.015 181.834.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.780.015 181.834.515DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.752 9.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.752 9.248TOPLAM VARLIKLAR192.781.767 181.843.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar27.967 1.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.967 1.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 20.734 25.914Kısa Vadeli Karşılıklar8.909 12.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.909 12.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 48.096 53.722ARA TOPLAM105.706 93.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.706 93.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar84.743 104.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar84.743 104.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.743 104.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER190.449 198.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.591.318 181.645.624Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -3.105.974 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 6.173.242 4.370.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.525.523 76.266.273Net Dönem Karı veya Zararı20.171.668 31.182.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.591.318 181.645.624TOPLAM KAYNAKLAR192.781.767 181.843.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 31.558.330 0 31.558.330Satışların Maliyeti12 0 -29.811.998 0 -29.811.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.746.332 0 1.746.332BRÜT KAR (ZARAR)0 1.746.332 0 1.746.332Genel Yönetim Giderleri13 -1.752.381 -1.488.635 -685.476 -808.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 21.993.824 12.754.929 17.916.878 11.067.726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.292 -187 2.404.479 -105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.240.151 13.012.439 19.635.881 12.005.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.240.151 13.012.439 19.635.881 12.005.667Finansman Giderleri15 -68.483 -190.172 -43.119 -132.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759DÖNEM KARI (ZARARI)20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,39200000 0,24700000 0,38000000 0,22800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867616BIST