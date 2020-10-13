***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540Transferler1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.445.690 16.445.690 16.445.690Kar Payları-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 16.445.690 166.909.230 166.909.230Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 73.742.624 246.162.274 246.162.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.220.867 27.553.898Dönem Karı (Zararı)73.742.624 16.445.690Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-72.651.063 -18.678.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.734 14.861Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.751 49.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.751 49.942Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -325.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.428.651 -3.270.547Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-71.247.897 -13.398.921Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -71.247.897 -13.398.921İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -1.748.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.216.617 13.982.979Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.000.000 10.742.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.286.565 3.228.252Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-204 -738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.090 8.336Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.242 4.316Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.125.056 11.749.916Alınan Temettüler14 0 325.823Alınan Faiz1.218.303 2.054.763Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-106.713.388 -18.183.269Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri118.434.271 31.606.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.238.368 -12.421.967İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.105.974 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.105.974 0Ödenen Temettüler-6.120.000 -12.220.000Ödenen Faiz15 -12.394 -201.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.459.235 15.131.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.459.235 15.131.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.113.859 28.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.654.624 15.160.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 18.654.624 34.113.859Finansal Yatırımlar17 195.256.831 135.729.817Ticari Alacaklar6.250.000 11.250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.250.000 11.250.000Diğer Alacaklar25.594.277 146.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 25.332.742 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 261.535 146.349Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar183.607 158.678Diğer Dönen Varlıklar6 472.262 435.812ARA TOPLAM246.411.601 181.834.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR246.411.601 181.834.515DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.514 9.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.514 9.248TOPLAM VARLIKLAR246.413.115 181.843.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar917 1.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar917 1.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 20.824 25.914Kısa Vadeli Karşılıklar10.517 12.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.517 12.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 128.964 53.722ARA TOPLAM161.222 93.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.222 93.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar89.619 104.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar89.619 104.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.619 104.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.841 198.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.162.274 181.645.624Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -3.105.974 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 6.173.242 4.370.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.525.523 76.266.273Net Dönem Karı veya Zararı73.742.624 31.182.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR246.162.274 181.645.624TOPLAM KAYNAKLAR246.413.115 181.843.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 31.606.665 0 48.335Satışların Maliyeti12 0 -29.858.400 0 -46.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.748.265 0 1.933BRÜT KAR (ZARAR)0 1.748.265 0 1.933Genel Yönetim Giderleri13 -2.462.857 -2.176.059 -710.476 -687.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 76.295.280 17.331.321 54.301.456 4.576.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.398 -251.808 -106 -251.621ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.831.025 16.651.719 53.590.874 3.639.280FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)73.831.025 16.651.719 53.590.874 3.639.280Finansman Giderleri15 -88.401 -206.029 -19.918 -15.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423DÖNEM KARI (ZARARI)73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 1,42700000 0,31600000 1,05000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.742.624 16.445.690 53.570.956 3.623.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881263BIST