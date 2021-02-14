***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540Transferler1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.182.084 31.182.084 31.182.084Kar Payları-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)181.739.390 181.739.390 181.739.390Kar Payları-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.726.340 6.726.340 6.726.340Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.242.341 46.512.813Dönem Karı (Zararı)181.739.390 31.182.084Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-178.867.707 -30.753.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 7.877 19.710Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.682 -3.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.682 -3.114Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -325.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.686.655 -3.930.782Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-173.220.611 -24.765.361Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -173.220.611 -24.765.361İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -1.748.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.751.503 23.645.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.250.000 11.133.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler503.185 12.493.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113 383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.427 10.912Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.858 7.204Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.623.186 24.073.592Alınan Temettüler14 0 325.823Alınan Faiz14 5.246.053 4.138.596Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-74.628.063 -13.631.863Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri11.551.480 31.606.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.472.942 -12.427.814İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.105.974 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.105.974 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.832.314 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.832.314 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış12.028.512 0Ödenen Temettüler-6.120.000 -12.220.000Ödenen Faiz15 -161.910 -207.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.769.399 34.084.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.769.399 34.084.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 34.113.859 28.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 3.344.460 34.113.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 3.344.460 34.113.859Finansal Yatırımlar17 372.027.011 135.729.817Ticari Alacaklar0 11.250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 11.250.000Diğer Alacaklar164.966 146.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 164.966 146.349Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar196.203 158.678Diğer Dönen Varlıklar6 478.997 435.812ARA TOPLAM376.211.637 181.834.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR376.211.637 181.834.515DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.371 9.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.371 9.248TOPLAM VARLIKLAR376.213.008 181.843.763KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.008 1.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.008 1.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 21.487 25.914Diğer Borçlar12.028.512 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 12.028.512 0Kısa Vadeli Karşılıklar11.332 12.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.332 12.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 56.580 53.722ARA TOPLAM12.118.919 93.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.118.919 93.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar102.735 104.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar102.735 104.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.735 104.543TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.221.654 198.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar363.991.354 181.645.624Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 6.173.242 4.370.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları106.251.863 76.266.273Net Dönem Karı veya Zararı181.739.390 31.182.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR363.991.354 181.645.624TOPLAM KAYNAKLAR376.213.008 181.843.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 31.606.665Satışların Maliyeti12 0 -29.858.400TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.748.265BRÜT KAR (ZARAR)0 1.748.265Genel Yönetim Giderleri13 -3.174.856 -2.824.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 185.648.736 32.485.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-490.431 -778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.983.449 31.408.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)181.983.449 31.408.181Finansman Giderleri15 -244.059 -226.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)181.739.390 31.182.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)181.739.390 31.182.084DÖNEM KARI (ZARARI)181.739.390 31.182.084Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları181.739.390 31.182.084Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 3,49000000 0,60000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)181.739.390 31.182.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları181.739.390 31.182.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909511BIST