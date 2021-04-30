***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pnem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler31.182.084 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)578.906 578.906 578.906Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 4.370.408 107.448.357 578.906 179.118.556 179.118.556Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Transferler181.739.390 -181.739.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)332.196.086 332.196.086 332.196.086Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 287.991.253 332.196.086 696.187.440 696.187.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.018.026 4.712.699Dönem Karı (Zararı)332.196.086 578.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-332.909.846 -683.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler118 4.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.736 4.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.736 4.407Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.138.803 -511.056Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-314.809.897 -181.961Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -314.809.897 -181.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.125 -2.047.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.274 -2.224.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-584 106.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.356 3.703Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.623 67.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-784.885 -2.152.232Alınan Faiz14 16.859 502.847Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.250.000 -31.030.388Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 37.427.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -34.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.799.204 -3.109.688İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -3.105.974İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.105.974İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış25.800.000 0Ödenen Faiz-796 -3.714YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE N -3.218.822 1.603.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.218.822 1.603.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.344.460 34.113.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.638 35.716.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 125.638 3.344.460Finansal Yatırımlar17 715.086.908 372.027.011Diğer Alacaklar180.537 164.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 180.537 164.966Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar197.001 196.203Diğer Dönen Varlıklar6 523.902 478.997ARA TOPLAM716.113.986 376.211.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR716.113.986 376.211.637DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.253 1.371TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.253 1.371TOPLAM VARLIKLAR716.115.239 376.213.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar424 1.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 424 1.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 28.843 21.487Diğer Borçlar0 12.028.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 12.028.512Kısa Vadeli Karşılıklar24.410 11.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.410 11.332Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 39.957 56.580ARA TOPLAM93.634 12.118.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.634 12.118.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar19.705.772 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 19.705.772 0Uzun Vadeli Karşılıklar128.393 102.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar128.393 102.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.834.165 102.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.927.799 12.221.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar696.187.440 363.991.354Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 6.173.242 6.173.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.991.253 106.251.863Net Dönem Karı veya Zararı332.196.086 181.739.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR696.187.440 363.991.354TOPLAM KAYNAKLAR716.115.239 376.213.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 0Satışların Maliyeti12 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -800.931 -1.066.905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 334.422.353 4.076.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -499 -2.405.771ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)333.620.923 604.270FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)333.620.923 604.270Finansman Giderleri15 -1.424.837 -25.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)332.196.086 578.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)332.196.086 578.906DÖNEM KARI (ZARARI)332.196.086 578.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları332.196.086 578.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 6,38800000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)332.196.086 578.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları332.196.086 578.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933940BIST