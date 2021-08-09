***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.171.668 20.171.668 20.171.668Kar Payları-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 20.171.668 192.591.318 192.591.318Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Transferler181.739.390 -181.739.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)426.840.136 426.840.136 426.840.136Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 6.173.242 287.991.253 426.840.136 790.831.490 790.831.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.753.950 10.972.372Dönem Karı (Zararı)426.840.136 20.171.668Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-428.423.401 -20.203.909Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.063 7.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.500 11.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.500 11.267Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-28.650.547 -1.025.705Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-399.825.417 -19.196.967Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -399.825.417 -19.196.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.079.654 -3.776.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.795 -3.792.454Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.038.555 26.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.782 -5.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler522 -5.626Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.496.389 -3.808.655Alınan Faiz227.006 945.331Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-59.431.125 -75.387.572Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri19 10.953.780 89.258.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -34.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.325 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.325 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.718.958 -9.237.871İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -3.105.974İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.105.974İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış49.720.000 0Ödenen Temettüler0 -6.120.000Ödenen Faiz15 -1.042 -11.897YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.937.683 1.734.501NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.937.683 1.734.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.344.460 34.113.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.282.143 35.848.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 7.282.143 3.344.460Finansal Yatırımlar17 820.329.773 372.027.011Diğer Alacaklar285.659 164.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 285.659 164.966Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11.333 196.203Diğer Dönen Varlıklar6 518.379 478.997ARA TOPLAM828.427.287 376.211.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR828.427.287 376.211.637DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar17.512 1.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.121 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.633 1.371TOPLAM VARLIKLAR828.453.920 376.213.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 4.039.563 1.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.039.563 1.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 37.269 21.487Diğer Borçlar0 12.028.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 12.028.512Kısa Vadeli Karşılıklar18.159 11.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.159 11.332Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 57.102 56.580ARA TOPLAM4.152.093 12.118.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.152.093 12.118.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar33.323.929 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 33.323.929 0Uzun Vadeli Karşılıklar146.408 102.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar146.408 102.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.470.337 102.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.622.430 12.221.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar790.831.490 363.991.354Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 6.173.242 6.173.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.991.253 106.251.863Net Dönem Karı veya Zararı426.840.136 181.739.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR790.831.490 363.991.354TOPLAM KAYNAKLAR828.453.920 376.213.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 0 0 0Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri13 -1.680.353 -1.752.381 -879.422 -685.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 432.527.333 21.993.824 98.104.980 17.916.878Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -609.380 -1.292 -608.881 2.404.479ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)430.237.600 20.240.151 96.616.677 19.635.881FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)430.237.600 20.240.151 96.616.677 19.635.881Finansman Giderleri15 -3.397.464 -68.483 -1.972.627 -43.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762DÖNEM KARI (ZARARI)426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 8,20800000 0,39200000 1,82000000 0,38000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları426.840.136 20.171.668 94.644.050 19.592.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956445BIST