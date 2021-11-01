***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624Transferler1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.742.624 73.742.624 73.742.624Kar Payları-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 73.742.264 246.162.274 246.162.274Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Transferler1.181.845 180.557.545 -181.739.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)631.502.220 631.502.220 631.502.220Kar Payları-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 0 17.826.859 7.355.087 284.209.408 631.502.220 992.893.574 992.893.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.012.449 -6.220.867Dönem Karı (Zararı)631.502.220 73.742.624Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-634.192.538 -72.651.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.468 7.734Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.337 17.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.337 17.751Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-37.446.174 -1.428.651Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-596.803.169 -71.247.897Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -596.803.169 -71.247.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.886 -20.216.617Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 5.000.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler110.756 -25.286.565Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72 -204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.819 -5.090Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.239 75.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.549.432 -19.125.056Alınan Faiz447.327 1.218.303Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-147.105.157 -106.713.388Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri19 81.194.813 118.434.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -34.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.624 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.624 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.893.179 -9.238.368İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -3.105.974İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.105.974İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış71.495.000 0Ödenen Temettüler-2.600.000 -6.120.000Ödenen Faiz15 -1.821 -12.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)853.106 -15.459.235NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)853.106 -15.459.235DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.344.460 34.113.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.197.566 18.654.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 4.197.566 3.344.460Finansal Yatırımlar17 1.034.740.524 372.027.011Diğer Alacaklar191.249 164.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 191.249 164.966Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22.356 196.203Diğer Dönen Varlıklar6 515.805 478.997ARA TOPLAM1.039.667.500 376.211.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.039.667.500 376.211.637DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar15.945 1.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.582 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.527 1.371TOPLAM VARLIKLAR1.039.692.027 376.213.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 1.080 1.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.080 1.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 38.306 21.487Diğer Borçlar0 12.028.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 12.028.512Kısa Vadeli Karşılıklar21.028 11.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.028 11.332Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 69.819 56.580ARA TOPLAM130.233 12.118.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.233 12.118.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar46.522.844 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 46.522.844 0Uzun Vadeli Karşılıklar145.376 102.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar145.376 102.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.668.220 102.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.798.453 12.221.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar992.893.574 363.991.354Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 7.355.087 6.173.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları284.209.408 106.251.863Net Dönem Karı veya Zararı631.502.220 181.739.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR992.893.574 363.991.354TOPLAM KAYNAKLAR1.039.692.027 376.213.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri13 -2.701.894 -2.462.857 -1.021.541 -710.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 645.604.101 76.295.280 213.076.768 54.301.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -4.825.747 -1.398 -4.216.367 -106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)638.076.460 73.831.025 207.838.860 53.590.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)638.076.460 73.831.025 207.838.860 53.590.874Finansman Giderleri15 -6.574.240 -88.401 -3.176.776 -19.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956DÖNEM KARI (ZARARI)631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 12,14400000 1,42700000 3,93600000 1,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları631.502.220 73.742.624 204.662.084 53.570.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973804BIST