***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354Transferler181.739.390 -181.739.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)332.196.086 332.196.086 332.196.086Dönem Sonu Bakiyeler10 52.000.000 17.826.859 6.173.242 287.991.253 332.196.086 696.187.440 696.187.440Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 7.355.087 284.209.408 1.152.537.405 1.513.928.759 1.513.928.759Transferler1.152.537.405 -1.152.537.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)159.255.056 159.255.056 159.255.056Dönem Sonu Bakiyeler10 52.000.000 17.826.859 7.355.087 1.436.746.813 159.255.056 1.673.183.815 1.673.183.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.974.385 -29.018.026Dönem Karı (Zararı)159.255.056 332.196.086Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-160.333.612 -332.909.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.890 118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-69.530 38.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-69.530 38.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler799.456 -18.138.803Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-161.067.428 -314.809.897Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -161.067.428 -314.809.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler260.849 -71.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.975 -61.274Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-701 -584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.458 7.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler345.983 -16.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-817.707 -784.885Alınan Faiz14 103.677 16.859Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-14.961.472 -28.250.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.701.117 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.415 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.415 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.415 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.151.686 25.799.204İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.153.000 25.800.000Ödenen Faiz-1.314 -796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-842.114 -3.218.822NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-842.114 -3.218.822DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ873.521 3.344.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.407 125.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 31.407 873.521Finansal Yatırımlar17 1.702.256.704 1.536.928.921Diğer Alacaklar287.974 259.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 287.974 259.755Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39.752 34.526Diğer Dönen Varlıklar6 572.137 526.607ARA TOPLAM1.703.187.974 1.538.623.330TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.703.187.974 1.538.623.330DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar30.757 14.378Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.874 7.728TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.631 22.106TOPLAM VARLIKLAR1.703.225.605 1.538.645.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 0 701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 33.762 39.220Diğer Borçlar357.043 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar357.043 0Kısa Vadeli Karşılıklar24.484 18.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.484 18.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 71.075 82.135ARA TOPLAM486.364 140.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER486.364 140.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar29.459.726 24.404.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 29.459.726 24.404.907Uzun Vadeli Karşılıklar95.700 171.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar95.700 171.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.555.426 24.576.043TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.041.790 24.716.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.673.183.815 1.513.928.759Ödenmiş Sermaye10 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 7.355.087 7.355.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.436.746.813 284.209.408Net Dönem Karı veya Zararı159.255.056 1.152.537.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.673.183.815 1.513.928.759TOPLAM KAYNAKLAR1.703.225.605 1.538.645.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 0Satışların Maliyeti11 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri12 -1.067.916 -800.931Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 162.470.487 334.422.353Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.525 -499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.400.046 333.620.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.400.046 333.620.923Finansman Giderleri15 -2.144.990 -1.424.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.255.056 332.196.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.255.056 332.196.086DÖNEM KARI (ZARARI)159.255.056 332.196.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları159.255.056 332.196.086Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 3,06300000 6,38800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.255.056 332.196.086Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları159.255.056 332.196.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027000BIST