***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
02.12.2020 19:59
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
12.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Geri alınan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,82 - 9,93 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 02.12.2020 tarihi itibariyle Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 706.499 % 1,359 9,82 % 0,564 4.743.452,6 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 6.836 % 0,013 9,83 % 0,551 45.965,44 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 36 % 0 9,84 % 0,551 242,42 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 144.569 % 0,278 9,85 % 0,273 974.977,08 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 67.201 % 0,129 9,86 % 0,144 453.877,3 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 9.252 % 0,018 9,87 % 0,126 62.580,77 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 31.466 % 0,061 9,88 % 0,066 213.151,5 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 2.294 % 0,004 9,89 % 0,061 15.562,56 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 21.550 % 0,041 9,9 % 0,02 146.411,26 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 7.272 % 0,014 9,91 % 0,006 49.478,88 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 201 % 0 9,92 % 0,005 1.369,62 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 2.824 % 0,005 9,93 % 0 19.271,05 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891077
BIST