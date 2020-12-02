***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi12.03.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGeri alınan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,82 - 9,93 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 02.12.2020 tarihi itibariyle Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 706.499 % 1,359 9,82 % 0,564 4.743.452,6 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 6.836 % 0,013 9,83 % 0,551 45.965,44 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 36 % 0 9,84 % 0,551 242,42 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 144.569 % 0,278 9,85 % 0,273 974.977,08 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 67.201 % 0,129 9,86 % 0,144 453.877,3 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 9.252 % 0,018 9,87 % 0,126 62.580,77 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 31.466 % 0,061 9,88 % 0,066 213.151,5 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 2.294 % 0,004 9,89 % 0,061 15.562,56 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 21.550 % 0,041 9,9 % 0,02 146.411,26 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 7.272 % 0,014 9,91 % 0,006 49.478,88 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 201 % 0 9,92 % 0,005 1.369,62 -B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 02/12/2020 2.824 % 0,005 9,93 % 0 19.271,05 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891077BIST