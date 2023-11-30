***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
30.11.2023 19:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023 / 29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında Sermayenin % 2,9115'ini temsil eden toplam 1.513.994 TL nominal değerli VERTU payı şirketimizce geri alınmıştır.
Pay geri alım programı dahilinde alınan 72.227 TL nominal değerdeki VERTU paylarının Borsa İstanbul'da satışı 30.11.2023 tarihinde pay başına ortalama 55,5167 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 30.11.2023 tarihi itibarıyla %0,9359'e düşmüştür.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
VERTU 30/11/2023 72.227 % 0,1389 55,5167 % 0,9359 1.476.936,2 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221370
BIST