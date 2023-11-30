***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023 / 29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkVERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkVERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında Sermayenin % 2,9115'ini temsil eden toplam 1.513.994 TL nominal değerli VERTU payı şirketimizce geri alınmıştır.Pay geri alım programı dahilinde alınan 72.227 TL nominal değerdeki VERTU paylarının Borsa İstanbul'da satışı 30.11.2023 tarihinde pay başına ortalama 55,5167 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 30.11.2023 tarihi itibarıyla %0,9359'e düşmüştür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarVERTU 30/11/2023 72.227 % 0,1389 55,5167 % 0,9359 1.476.936,2 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221370BIST