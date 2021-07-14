***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
14.07.2021 19:16
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II N19.1 Kar Payı Tebliği gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ekteki haliyle revize edilmesine ve Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951310
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
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1.369
En Düşük
1.349
18:058,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
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10,2002
En Düşük
10,1321
18:05503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,15
|Açılış
|: 503,12
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|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5907
|8,5963
|% -0,27
|
|Euro
|10,1650
|10,1754
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,8667
|11,9262
|% -0,03
|
|Frank
|9,3502
|9,4065
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2837
|2,2951
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|14,77
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,01
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,88
|