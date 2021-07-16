***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.07.2021 15:36
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre sıfır olarak uygulanacağından, brüt kar payı tutarı üzerinden vergi kesintisi yapılmamıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının istisna kazançları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre sıfır olarak uygulanacağından, brüt kar payı tutarı üzerinden vergi kesintisi yapılmamıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nomin
16:511.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,58
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:518,5308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:5110,1067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0299
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:51500,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 500,40
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KGYO
|7,15
|31.741.378
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.689.003
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.223.404
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.929.299
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,75
|36.047.362
|% -7,41
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,80
|33.761.431
|% -3,80
|
|SASA
|30,34
|1.287.942.746
|% -2,63
|
|THYAO
|13,10
|454.778.199
|% 0,15
|
|GARAN
|8,39
|437.570.742
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,31
|330.673.537
|% 0,55
|
|ARCLK
|33,44
|302.200.180
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,05
|73.293.862
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,29
|159.365.798
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,06
|63.882.477
|% 1,92
|
|GARAN
|8,39
|437.570.742
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,17
|105.013.802
|% 6,37
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5278
|8,5308
|% -0,39
|
|Euro
|10,0975
|10,1067
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,7318
|11,7906
|% -0,69
|
|Frank
|9,2351
|9,2908
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2671
|2,2784
|% -0,47
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-10,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-6,44
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-3,12
|
|Çeyrek
|799
|818
|-1,56
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
16:59BANVT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, FROTO
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 33 kaybederek (% -0.44 ) 1, 205
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, YESIL, SERVE, AVOD, KGYO, SELVA, EDIP, VBTYZ, KARYE
-
16:57
SNGYO, IDEAS, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında