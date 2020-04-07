***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2015-2019 yılı için geçerli olan 75.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 250.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Verusaturk GSYO A.Ş. Esas Sözleşme 8. Madde Sermaye ve Paylar Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836115BIST