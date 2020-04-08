***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2020 18:51
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2015-2019 yılı için geçerli olan 75.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 250.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 08.04.2020 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusaturk GSYO A.Ş. Esas Sözleşme 8. Madde Sermaye ve Paylar Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836668
BIST