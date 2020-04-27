***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.04.2020 tarihinde ekteki şekilde onaylanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddeye ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Verusaturk GSYO Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840419BIST