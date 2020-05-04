***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 18:22
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddeye ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2020 tarihinde ekteki şekilde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusaturk GSYO Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842404
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|ETILR
|2,71
|764.287
|% -9,97
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|KOZAL
|72,10
|225.362.551
|% 0,35
|
|PGSUS
|55,50
|145.050.111
|% 4,72
|
|HUBVC
|20,02
|142.131.697
|% -7,91
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|IHLGM
|1,07
|102.515.079
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|OZKGY
|2,98
|43.372.750
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7316
|8,7754
|% 0,01
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8693
|1,8787
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.531
|17,80
|
|Tam
|2.550
|2.593
|18,30
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,02
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|B. Petrol
|26,65
|26,65
|0,21
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