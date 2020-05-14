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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.05.2020

Ek Açıklamalar
06.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artışı ve geçerlilik tarihi, 14.05.2020 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusaturk GSYO Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845066


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MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
YAPRK 10,34 8.359.893 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4674 8,5098 % -0,50  
Frank 7,1295 7,1724 % -0,22  
Riyal 1,8468 1,8561 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,20  
Altın Gr. 387 387 1,97  
Cumhuriyet 2.487 2.532 13,40  
Tam 2.560 2.598 13,80  
Yarım 1.249 1.270 6,70  
Çeyrek 625 635 3,40  
Gümüş.Ons 15,73 15,76 0,17  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,04  
B. Petrol 30,14 30,14 0,95  
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