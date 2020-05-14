***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.05.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.05.2020Ek Açıklamalar06.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artışı ve geçerlilik tarihi, 14.05.2020 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Verusaturk GSYO Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845066BIST