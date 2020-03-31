***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 19:00
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli (bugün) Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Serdar Nuri ESER yerine Sayın Av. Dr. Zeki AKSOY'un Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833657
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
88.642
18:056,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
6,6110
18:057,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 335,73
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|: 343,30
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343,55
En Düşük
334,95
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1900
|8,2310
|% 0,57
|
|Frank
|6,8482
|6,8895
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7529
|1,7617
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.578
|-0,12
|
|Altın Gr.
|335
|336
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,98
|-0,00
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|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,51
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