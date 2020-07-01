***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesi ile 31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında alacaklı olduğumuz 5.000.000 TL bugün vadesinde (01 Temmuz 2020) tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853817BIST