***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 23:01
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 58.500.000 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihli (bugün) Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Şirket'in artan güçlü üretim ve satış performansına bağlı olarak mali ve finansal yapısının beklenenden çok daha iyi hale geldiğinin ifade edildiği, ayrıca halka arz öncesi Enda Enerji Holding A.Ş.'nin iştiraki Egenda Enerji Üretim A.Ş. birleşmesinin de gündeme geldiği toplantıda, çoğunluk görüşü çerçevesinde halka arz çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871495
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05456,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,90
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3436
|7,3471
|% -0,21
|
|Euro
|8,6843
|8,7019
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7322
|% -0,17
|
|Frank
|8,0620
|8,1105
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-25,17
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,02
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem