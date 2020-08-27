***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 58.500.000 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihli (bugün) Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Şirket'in artan güçlü üretim ve satış performansına bağlı olarak mali ve finansal yapısının beklenenden çok daha iyi hale geldiğinin ifade edildiği, ayrıca halka arz öncesi Enda Enerji Holding A.Ş.'nin iştiraki Egenda Enerji Üretim A.Ş. birleşmesinin de gündeme geldiği toplantıda, çoğunluk görüşü çerçevesinde halka arz çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871495BIST