***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş. tarafından yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermek amacıyla, sermayesinin %100'ü Core Engage Yazılım A.Ş. ait olmak üzere 1.000.000 TL sermayeli "Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi" unvanlı yeni bir şirket kurulmuş olup, şirketin tescil işlemleri 14.10.2020 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881700BIST