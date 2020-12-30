***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(KAHVE DİYARİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 29.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 10.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10.500.000 TL bedelsiz artırımla 20.500.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.250.000-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5.000.000-TL'den 10.250.000-TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895752BIST