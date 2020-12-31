***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 18:18
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesi ile 31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında alacaklı olduğumuz son tutar olan 6.250.000 TL bugün vadesinde (31 Aralık 2020) tahsil edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu pay satışından kaynaklanan tüm alacaklarımız ticari faiziyle birlikte tahsil edilmiş ve ilgili hesap kapanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896159
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0419
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,03
|Açılış
|: 453,49
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4386
|% 0,75
|
|Euro
|9,0648
|9,1060
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,1126
|10,1633
|% 0,88
|
|Frank
|8,3624
|8,4128
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% 0,58
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|3,26
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|-0,24
|
Seans Raporu
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17:59BASCM
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