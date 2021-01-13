***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 18:15
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (bugün) tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901937
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0436
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4029
18:059,0232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0808
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0114
18:05443,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,58
|Açılış
|: 443,42
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|3.326.406
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4125
|% -0,56
|
|Euro
|9,0100
|9,0211
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,0927
|10,1433
|% -0,64
|
|Frank
|8,3352
|8,3854
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9703
|1,9802
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,59
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem