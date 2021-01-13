***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (bugün) tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901937BIST