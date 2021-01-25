***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimizin %60 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin 1.692.500-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları ve fonlar) karşılanmak üzere 22.307.500 TL bedelsiz artırımla 24.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.01.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 13.384.500-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 1.015.500-TL'den 14.400.000-TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904255BIST