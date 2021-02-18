***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 20:37
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin doğrudan %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik'in 31.12.2020 tarihi itibariyle toplam özkaynak büyüklüğü 350.894.944 TL'dir.
Pamukova Elektrik, 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş'de %19,5 pay sahipliği oranıyla en büyük ortak konumundadır. Bunun yanında 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş'de %100, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)'de ise %70 oranında pay sahibidir.
Pamukova Elektrik'in iştiraklerinin portföyünde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 194,414 MW kurulu güce sahip 6 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES), 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali ("JES") bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi ve portföy çeşitliğini artırmayı hedefleyen Pamukova Elektrik, Güneş Enerjisi Santrali (GES) başta olmak üzere yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır.
Pamukova Elektrik ile ilgili bilgilere https://www.pamukovaelektrik.com.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910925
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