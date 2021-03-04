***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında iştirak ettiği girişim şirketimiz Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda şirketin yeni unvanı "Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş." olarak değiştirilmiş olup, 04.03.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915240BIST