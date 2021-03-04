***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 19:41
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında iştirak ettiği girişim şirketimiz Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda şirketin yeni unvanı "Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş." olarak değiştirilmiş olup, 04.03.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915240
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,51
|Açılış
|: 409,04
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4597
|7,4645
|% 0,26
|
|Euro
|8,9626
|8,9808
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3650
|10,4170
|% 0,05
|
|Frank
|7,9943
|8,0425
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-4,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|3,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem