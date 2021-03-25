***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 16:52
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen 22.03.2021 tarihli yazıda özetle
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğine karar verildiği ifade edilerek, Enda'nın 30 gün içerisinde Pay Tebliği'nin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi halka açık ortaklık statüsüne kavuştuğunun Kurulca onaylanması amacıyla vermesi ve esas sözleşmesini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararı uyarınca, Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 67.368.110 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 345.477.486 TL sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket statüsü kazanmıştır.
Enda Enerji Holding A.Ş bünyesinde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 180,18 MW kurulu güce sahip 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") 4 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali ("JES") bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920499
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|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.917.534
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.091
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,11
|3.209.736.753
|% -1,25
|
|SASA
|46,86
|1.723.648.451
|% -0,93
|
|KOZAL
|122,00
|1.186.259.533
|% 2,69
|
|THYAO
|12,75
|905.678.447
|% -2,00
|
|PETKM
|5,70
|875.583.189
|% 1,42
|
|GARAN
|7,11
|3.209.736.753
|% -1,25
|
|SKBNK
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|301.308.136
|% 4,20
|
|TSKB
|1,42
|281.826.644
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,19
|376.066.070
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,91
|322.414.694
|% 0,00
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|Alış
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|%
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|
|Euro
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|Alış
|Satış
|%
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|1.734
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|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
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|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
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|Çeyrek
|710
|727
|5,79
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|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,02
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|B. Petrol
|62,47
|62,47
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