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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 09:20



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu Golive Yazılım tarafından şirketimize bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965272


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