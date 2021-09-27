***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 09:20
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketimiz Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu Golive Yazılım tarafından şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965272
BIST
10:401.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:408,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:4010,3908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0427
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3651
10:40500,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 500,87
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:38
|INVEO
|104,20
|4.589.802
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.494.046
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|12.649.980
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.722.028
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|8.065.983
|% 9,87
|
|PENTA
|165,30
|4.719.267
|% -7,91
|
|TKURU
|202,00
|1.733.092
|% -3,86
|
|BJKAS
|5,92
|38.797.220
|% -3,74
|
|ISKPL
|6,30
|3.762.817
|% -3,23
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,49
|302.670.027
|% -0,95
|
|GARAN
|8,86
|277.575.597
|% 0,45
|
|TUPRS
|112,30
|127.647.448
|% 1,35
|
|PETKM
|6,38
|126.573.950
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,33
|123.888.777
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|123.888.777
|% 0,43
|
|GARAN
|8,86
|277.575.597
|% 0,45
|
|THYAO
|13,49
|302.670.027
|% -0,95
|
|SKBNK
|0,98
|20.611.839
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|126.573.950
|% 1,92
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8655
|8,8705
|% 0,05
|
|Euro
|10,3764
|10,3822
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,0951
|12,1557
|% 0,07
|
|Frank
|9,5265
|9,5839
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% -0,02
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|8,48
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,79
|