***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğinin tespitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 21.09.2021 tarihli kararı ile reddedildiği öğrenilmiştir.Söz konusu davanın esastan görüşülmesine halen devam edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972630BIST