***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 tarihli (bugün) toplantısında, şirket pay sahibi sayısının beş yüzü aşmış olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması" başlıklı 16. maddesi kapsamında, halka açıklık ortaklık hükümlerine tabi hale gelmiş sayılacak olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yasal süresi içerisinde bildirim yapılmasına karar verilmiştir.Bu karar doğrultusunda, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve halka açık ortaklık statüsünde olduğu hususu Enda şirket kayıtlarına da işlenmek suretiyle doğrudan Enda Yönetim Kurulu tarafından da tespit olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973791BIST