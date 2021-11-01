***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 19:57
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 tarihli (bugün) toplantısında, şirket pay sahibi sayısının beş yüzü aşmış olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması" başlıklı 16. maddesi kapsamında, halka açıklık ortaklık hükümlerine tabi hale gelmiş sayılacak olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yasal süresi içerisinde bildirim yapılmasına karar verilmiştir.
Bu karar doğrultusunda, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve halka açık ortaklık statüsünde olduğu hususu Enda şirket kayıtlarına da işlenmek suretiyle doğrudan Enda Yönetim Kurulu tarafından da tespit olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973791
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0602
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,32
|Açılış
|: 548,70
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5170
|9,5294
|% -0,63
|
|Euro
|11,0460
|11,0625
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,9665
|13,0316
|% -0,86
|
|Frank
|10,4297
|10,4925
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5313
|2,5440
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,65
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN