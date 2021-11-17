***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 17.11.2021 tarihinde (bugün) düzenlenen ‘'6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'' kapsamında Şirketimiz Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırım Ortaklığı kategorisinde ‘'GSYO Girişim Sermayesi Yatırım Artış Lideri-2020'' dalında ödüle layık görülmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978395BIST