***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 (bugün) tarihli toplantısında,Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 5.000.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %50 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.250.000 TL'sinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008497BIST